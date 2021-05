iShares Global Clean Energy ETF: Ein “Reality Check” für saubere Energie!

Der iShares Global Clean Energy ETF (NYSE:ICLN) ist eine von mehreren Anlagen in saubere Energien, die sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt haben. Im Jahr 2021 hat der Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) den ICLN ETF bisher in den Schatten gestellt.

Es steht außer Frage, dass saubere Energie die langfristige Zukunft des globalen Energiemarktes ist. Auf der jüngsten Bank ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung