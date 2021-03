iShares Global Clean Energy-ETF: Kommt jetzt der Turnaround?

Der iShares Global Clean Energy ETF hat in den letzten Wochen Federn gelassen und könnte sich nun vielleicht wieder erholen. Die Anleger blicken schon gespannt auf die kommenden Tage. Vielleicht kann man die Kursschwäche des ETFs nämlich ausnutzen und günstig in den marktbreiten ETF der Zukunft investieren. Die Ausrichtung des ETFs hat in den letzten Jahren viel Freude bereitet und der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung