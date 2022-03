iShares Global Clean Energy-ETF: Es geht wieder bergauf!

Der iShares Global Clean Energy-ETF hat sich im laufenden Jahr kaum bewegt: Seit Beginn des Jahres ist das Papier an der Xetra um 2,17 Prozent gestiegen. In der vergangenen Woche hat der Kurs des ETFs jedoch etwas zulegen können: Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von 2,97 Prozent. Am heutigen Handelstag bis 16:50 Uhr MEZ liegt der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung