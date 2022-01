iShares Global Clean Energy-ETF: China als Hoffnung?

Die Nachfrage an Windenergie ist nach dem Jahr 2020 stark zurückgegangen. Im zweiten Halbjahr dieses Jahres will China wieder eine höhere Anzahl an Windanlagen anfertigen. Bis 2030 will China 25 Prozent des kompletten Energiebedarfs mit Windenergie- und Solaranlagen decken. In 2020 konnten Windkraftanlagen mit 72 Gigawatt zugebaut werden. Aus globaler Sicht waren es nach internationalen Agenturen 111 Gigawatt für grüne Energie. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



