iShares Global Clean Energy ETF: Bullen auf dem Rückzug?

Angesichts des anstehenden zweitägigen Meetings der FED kamen die Anleger in dieser Woche erneut ins Grübeln. Dies hatte für einen Abverkauf des Nasdaqs geführt. Davon blieb auch der iShares Global Clean Energy ETF nicht verschont.

Allerdings konnte der ETF in der letzten Woche einen starken Zufluss an Investorengeldern verzeichnen. In der Woche bis zum 10. März flossen 307 Millionen Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



