iShares Global Clean Energy-Aktie: Hat der Kursrutsch nun ein Ende?

Der breit gefasste grüne ETF hatte in den letzten Monaten mit sichtbaren Abgaben zu kämpfen. Nach einem sehr starken Jahr 2020 hat sich im Jahr 2021 eine Korrektur etabliert, dies lag vor allem an der starken Gewichtung von Wasserstoff-Werten. Der iShares Global Clean Energy ETF gehört zu den Nischen-ETFs, die aber ein sattes Volumen an Geldern eingesammelt haben. Das „green-energy“ Thema ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung