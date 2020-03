iShares Europe Developed Real Estate ETF: War die Aufregung umsonst?

An der Börse notiert die Aktie iShares Europe Developed Real Estate ETF am 07.03.2020, 15:23 Uhr, mit dem Kurs von 39.4 USD.

Wie iShares Europe Developed Real Estate ETF derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der iShares Europe Developed Real Estate ETF führt bei einem Niveau von 62,43 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,62 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die iShares Europe Developed Real Estate ETF-Aktie beträgt dieser aktuell 38,49 USD. Der letzte Schlusskurs (39,4 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+2,36 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält iShares Europe Developed Real Estate ETF somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (41,23 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,44 Prozent), somit erhält die iShares Europe Developed Real Estate ETF-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird iShares Europe Developed Real Estate ETF auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei iShares Europe Developed Real Estate ETF konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält iShares Europe Developed Real Estate ETF auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.