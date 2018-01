iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE): In dividendenstarke Aktien mit Fokus Europa investieren!

Lieber Leser,

Anleger, die kostengünstig in dividendenstarke Aktien aus dem Euro-Raum investieren wollen, könnten über ein Investment in den iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) nachdenken. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Indexfonds, der das Ziel verfolgt, die Wertentwicklung des zugrundeliegenden EURO STOXX® Select Dividend 30 (Preisindex) möglichst genau nachzubilden. Hierzu bedient sich der Fonds einer vollständigen physischen Replikation und investiert damit mit entsprechender Gewichtung in dieselben Unternehmen, die auch im Referenzindex enthalten sind. Der EURO STOXX® Select Dividend 30 enthält die nach der Dividendenrendite 30 führenden Unternehmen aus dem EURO STOXX® Index. Unter anderem müssen die ausgewählten Unternehmen in 4 von 5 Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben und dürfen in den vergangenen 5 Jahren kein negatives Dividendenwachstum aufweisen.

Wissenswertes zum iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Beim iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der mindestens 1 Mal im Jahr Dividendenerträge an die Anleger weiterreicht. Zuletzt bekamen Anleger je Fondsanteil 0,04 Euro gutgeschrieben. Der Fonds wurde in Deutschland aufgelegt und ist älter als 5 Jahre. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich derzeit auf 665 Mio. Euro. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER) liegt bei jährlich 0,32 %. Zu den Performance-Kennzahlen: auf 3-Jahres-Sicht hat der iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) eine Gesamtperformance von +33,44 % erzielt und dabei eine Volatilität von 17,23 % erreicht. Die Sharpe Ratio, die zur besseren Vergleichbarkeit von Investmentfonds zurate gezogen wird, betrug in den letzten 3 Jahren auf annualisierter Basis +0,59.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.