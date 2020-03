iShares Dow Jones Industrial Average ETF: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) schlug in der vergangenen Woche hohe Wellen an den Börsen. Die Anleger gerieten regelrecht in Panik und sorgten für die schwärzeste Woche seit der Finanzkrise. Am Montag hat die Stimmung sich aber wieder deutlich verbessert, beim iShares Dow Jones Industrial Average ETF gingen die Kurse dadurch um rund 2,7 Prozent nach oben. Positiven Einfluss könnten dabei Äußerungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



