iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE): In dividendenstarke Aktien aus der Asien-Pazifik-Region investieren!

Anleger, die in dividendenstarke Aktien aus der Asien-Pazifik-Region investieren wollen, könnten über ein Investment in den iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) nachdenken. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten und damit kostengünstigen Indexfonds, der das Ziel hat, die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30SM (Preisindex) möglichst genau nachzubilden. Hierzu bedient sich der Fonds einer vollständigen physischen Replikation und enthält damit exakt dieselben Aktien mit entsprechender Gewichtung wie der Referenzindex. Der Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30SM bietet Anlegern Zugang zu den 30 dividendenstärksten Aktien aus der Region Asien-Pazifik und deckt derzeit die Länder Neuseeland, Australien, Hongkong, Singapur und Japan ab.

Das sollten Anleger beachten

Es handelt sich beim iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) um einen ausschüttenden Fonds, bei dem Anleger mindestens 1 Mal jährlich eine Dividende erhalten. Zuletzt schüttete der Fonds 0,55 Euro je Fondsanteil an seine Anleger aus. Mit einem Gesamtvolumen von 282 Mio. Euro zählt der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) eher zu den kleineren ETFs. Er wurde in Deutschland aufgelegt und älter als 5 Jahre. Die Gesamtkostenquote beläuft sich 0,31 % pro Jahr. Zu den Performance-Kennzahlen: auf Sicht von drei Jahren erzielte der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) bei einer Volatilität von 16,71 % eine Gesamtperformance von 21,91 %, was nicht sonderlich berauschend ist. Dementsprechend fällt auch die Sharpe Ratio (annualisiert) mit +0,41 eher bescheiden aus.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.