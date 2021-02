iShares DAX-ETF: Warum es in Deutschland nicht nur einen Index gibt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der iShares DAX ETF gehört zu den beliebtesten ETFs in Deutschland und bestätigt damit die Anlagephilosophie der Deutschen. Gleichzeitig hat sich damit das Phänomen „home-bias" bestätigt, was aber in der Theorie nicht besonders gut ist für den Anleger. Anleger favorisieren den heimischen Markt und diversifizieren deshalb weniger. Dadurch wird das eingegangene Risiko erhöht, was der gemeine Anleger aber eigentlich gar nicht ...



