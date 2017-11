iShares DAX ETF: Hier kommen Fans von deutschen Blue Chips auf ihre Kosten!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

wer sein Geld gerne in deutsche Blue Chips investieren möchte, könnte Gefallen am iShares Core DAX UCITS ETF – EUR ACC finden. Denn hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten Indexfonds, der die Wertentwicklung im deutschen Leitindex DAX nachbildet. Darin finden sich also die 30 deutschen Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung und dem höchsten Orderbuchumsatz. Bei der Gewichtung der Einzelwerte im Fonds besteht eine Obergrenze von 10 %, vierteljährlich erfolgt zudem eine Anpassung der Zusammensetzung nach den Regeln des Portfolio-Balancing.

Wissenswertes zum iShares Core DAX UCITS ETF – EUR ACC

Beim iShares Core DAX UCITS ETF handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds mit einem Gesamtvolumen von gut 8,5 Mrd. Euro. Die Gesamtkostenquote des Fonds, gemessen als Total Expense Ratio (TER), beläuft sich auf 0,16 % der Fondgröße. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds. Anders als bei vielen aktiv gemanagten Investmentfonds fallen keine erfolgsbasierten Zusatzkosten an. In den vergangenen 3 Jahren erzielte der iShares Core DAX UCITS ETF eine Performance von knapp +40 %, während die Volatilität bei fast 20 % lag. Daraus ergibt sich für diesen Zeitraum eine Sharpe Ratio (annualisiert) von 0,59.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.