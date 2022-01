iShares Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF: Wie gewonnen, so zerronnen?

iShares Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF gehört zum Unternehmen BlackRock Asset Management Ireland – ETF. Unter der ISIN: IE00BZ048579 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Der Schlusskurs von iShares Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF lag am 06. Januar 2022 bei 4,00 Euro.

