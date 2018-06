iShares Core S&P US Value: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Für die Aktie iShares Core S&P US Value wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GM am 28.06.2018 ein Kurs von 53,64 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir iShares Core S&P US Value auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen iShares Core S&P US Value. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für iShares Core S&P US Value in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für iShares Core S&P US Value haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. iShares Core S&P US Value bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die iShares Core S&P US Value-Aktie ein Durchschnitt von 54,2 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,64 USD (-1,03 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (54,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,8 Prozent Abweichung). Die iShares Core S&P US Value-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. iShares Core S&P US Value erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.