iShares Core S&P 500-ETF: Nr. 1 bei deutschen Anlegern!

Der iShares Core S&P 500 ist der größte ETF, der in Deutschland zum Vertrieb zugelassen wurde. Der ETF hat aktuell ein Fondsvolumen von 37,6 Mrd. Euro und liegt damit an einsamer Spitze. Interessant ist das schon, dass so viele Anleger auf den breiten US-Index setzen. Auf den zweiten Platz hat es im Übrigen auch ein iShares ETF geschafft. Hier handelt es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung