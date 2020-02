iShares Core S&P 500 ETF: Es tut sich nicht viel!

Beim S&P 500 gab es in den letzten Tagen nur wenig Bewegung zu beobachten. Das wirkte sich direkt auf ETFs aus, welche den Index nachzubilden versuchen. Zu diesen zählt unter anderem der iShares Core S&P 500 ETF. Jener verlor an den amerikanischen Märkten am Donnerstag um 0,14 Prozent an Wert und folgte damit seinem Benchmark auf dem Fuße. Am Freitag ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung