iShares Core Msci All Country World ex Canada Index: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Aberdeen Asia":

iShares Core Msci All Country World ex Canada Index notiert aktuell (Stand 09:27 Uhr) mit 26,13 CAD mehr oder weniger unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Die Aussichten für iShares Core Msci All Country World ex Canada Index haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für iShares Core Msci All Country World ex Canada Index. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 21,28 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass iShares Core Msci All Country World ex Canada Index momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist iShares Core Msci All Country World ex Canada Index auf dieser Basis überverkauft (Wert: 24,81). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. iShares Core Msci All Country World ex Canada Index wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von iShares Core Msci All Country World ex Canada Index im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um iShares Core Msci All Country World ex Canada Index. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der iShares Core Msci All Country World ex Canada Index-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,38 CAD mit dem aktuellen Kurs (26,13 CAD), ergibt sich eine Abweichung von +2,96 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (24,95 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,73 Prozent Abweichung). Die iShares Core Msci All Country World ex Canada Index-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.