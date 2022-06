iShares Core DAX ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am 9. Juli hat die EZB angekündigt, den Leitzins um 25 Basispunkte zu erhöhen. Dies belastete den DAX zunächst deutlich. So gab er im Donnerstagshandel 1,7 % ab. Zudem könnte die Verunsicherung der Anleger weiter anhalten. Denn die Inflationsprognosen wurden von 2 % auf 3,5 % für 2023 erhöht.