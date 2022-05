iShares Core DAX ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Fed-Sitzung, welche in den letzten Tagen abgehalten wurde, konnte für Entspannung der Märkte sorgen. So haben sich die Währungshüter dazu entschieden, den Leitzins um lediglich 50 Basispunkte anzuheben. Steigende Zinsen sind grundsätzlich Gift für Aktienmärkte, doch Marktbeobachter sahen die Gefahr, dass der Zinsschritt deutlich höher ausfallen könne. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den… Hier weiterlesen