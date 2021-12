iShares Core DAX ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bereits im März dieses Jahr alte Jahres handelte der ETF bei einem Kurs von etwa 127 EUR. Zuletzt, also Ende November, notierte der ETF abermals in diesem Bereich. Wird das jetzt gefährlich? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den iShares Core DAX ETF jetzt zu kaufen oder ein Sparplan einzurichten.

Um zu überprüfen, ob ein Kauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung