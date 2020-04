iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "SHW":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF. Die Aktie notiert im Handel am 14.04.2020, 08:47 Uhr, mit 27.83 CAD.

Die Aussichten für iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF-Aktie beträgt dieser aktuell 27,56 CAD. Der letzte Schlusskurs (27,71 CAD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+1,02 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (27,51 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,2 Prozent), somit erhält die iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.