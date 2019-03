Mit dem iShares China Large-Cap ETF vom Handelskrieg zwischen USA und China profitieren?

Die Gespräche zwischen den USA und China bezüglich ihrer Handelsstreitigkeiten gehen in die Verlängerung. Daher stürmten die Kurse chinesischer Aktien zum Wochenauftakt nach vorn. Was war passiert? US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag die für Anfang März geplante Anhebung der US-Strafzölle auf chinesische Waren ausgesetzt. Zudem kündigte er keinen neuen Termin für eine mögliche Erhöhung an. Laut Trump gibt es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jens Rabe.