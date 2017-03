iShares Biotech (IBB): Auf zu neuen Ufern!

Rückblick: Das gesamte Jahr 2016 verbrachten die Aktien der Biotechnologiebranche (ISIN: US4642875565) quasi im Dornröschenschlaf. Während sich die US-Märkte immer weiter nach oben kämpften, war hier von Stärke absolut nicht zu sehen. Erst der Ausbruch aus dem Dreieck im Februar hat dem Sektor neues Leben eingehaucht. Mittlerweile befnden wir uns wieder in einem bestätigten Aufwärtstrend.

Meinung: Interessant für uns ist die aktuelle Flagge, welche in den kommenden Tagen neue Kaufmpulse auslösen könnte. Danach wäre ein Anstieg des ETFs in Richtung der Marke von 315 US-Dollar durchausdenkbar. Sollten die Kurse aber weiter nach unten tendieren, könnte sich auch ein Kauf am 20-TageDurchschnitt (grüne Linie) bei ca. 293 US-Dollar lohnen.

