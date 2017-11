iShares Automation & Robotics ETF: Börsengehandelter Fonds mit großem Wachstumspotenzial!

Lieber Leser,

für Anleger, die ihr Geld weltweit in die Bereiche Automatisierung und Robotik investieren möchten, könnte der iShares Automation & Robotics UCITS ETF – USD ACC ein interessantes Anlageziel sein. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Fonds, der die Performance des zugrundeliegenden Index ISTOXX® FactSet Automation & Robotics Index zu replizieren beabsichtigt. Die im Index vertretenen Einzelwerte müssen mindestens 50 % ihrer Jahreseinnahmen in den Bereichen Automatisierung und Robotik generieren. Darunter fallen die Bereiche Nanotechnologie, künstliche Intelligenz und Produktionsrobotik. Wer also darauf vertraut, dass diesen Geschäftsbereichen eine goldene Zukunft mit großem Wachstum bevorsteht, könnte hier an der richtigen Adresse sein. Die Unternehmen kommen aus Industrieländern und Schwellenländern und können dabei eine kleine, mittlere oder auch große Kapitalisierung aufweisen.

Wissenswertes zum iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Beim iShares Automation & Robotics UCITS ETF handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds, bei dem das Portfolio in einem 1-Jahres-Rhythmus neu ausbalanciert wird (Portfolio-Rebalancing). Der Hauptfokus liegt in den USA mit einem Marktanteil von über 30 %, dahinter folgen Japan (gut 25 %) und Taiwan (14 %). Der IT-Sektor dominiert die Branchenstruktur des Fonds mit fast 70 %, hinzu kommt der industrielle Sektor mit knapp 30 %. Die Gesamtkostenquote, ausgedrückt als Total Expense Ratio (TER), beläuft sich auf 0,40 %. Auf Sicht von einem Jahr erzielte der der iShares Automation & Robotics UCITS ETF eine Performance von +37,11 % und erreichte dabei eine Volatilität von 8,76 %. Auf dieser Grundlage errechnet sich eine annualisierte Sharpe Ratio in Höhe von 5,86.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.