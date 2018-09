iST startet FSM Chemical Plating-Dienste für die nahtlose Verbindung mit BGBM Wafer-Thinning-Prozess

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - Inmitten der Nachfrage nachEnergiemanagementkomponenten (MOSFET) auf dem boomenden Markt fürintelligente Fahrzeuge und hinsichtlich des großen Defizits anLieferketten innerhalb dieses Segments konnte iST, Marktführer fürHalbleiterverifikation und Analyse, kürzlich den integrierten ServiceMOSFET für Wafer-Backend-Prozesse anbieten. Der Wafer-Thinning -Rückseitenschleif- bzw. Rückseitenmetallisierungsprozess (BGBM)startete als Massenproduktion mit kontinuierlicherBestellungsfreigabe, um noch diesen Monat für eine geringeKundenanzahl zugänglich gemacht werden zu können. Die Ertragsratekonnte bisher in zwei aufeinanderfolgenden Monaten auf 99,5% erhöhtwerden.Um Kunden bei der One-Stop-Integration des BGBM-Prozesses zurSeite zu stehen, bietet iSTs Front-Side-Metallisierungsprozess (FSM)ab diesem Monat zusätzlich zur Sputterdeposition einen chemischenbzw. stromlosen Beschichtungsservice an. Die auf die Installationfolgende Überprüfung verlief erfolgreich, worauf eineKleinserienfertigung für Kunden eingeleitet wurde.Laut iST handelt es sich um einen der wenigen Dienstleister, derdazu in der Lage ist, ein vollständiges Dienstleistungsspektrumanzubieten, das neben BGBM sowohl Chemical Plating als auchSputterdepositions-FSM-Prozesse anbietet.Dank bewährter Qualität konnte Sputterdeposition sich als idealerFSM-Prozess beweisen und wird weitreichend von Automobilmarken undMarken der Industrieelektronik übernommen, die Anspruch auf hoheQualität legen. iST ist mittlerweile von zahlreichen globalenMarkennamen zertifiziert und zeichnet sich durch einen konstantenProduktionsfluss aus.Obwohl die Mehrheit der Automobil- und Industrieelektronikmarkender Sputterdepositon gegenüber FSM den Vorrang geben, sehenzahlreiche Industrien, einschließlich des Marktsegments für PCs dergehobenen Preisklasse, Server und Unterhaltungselektronik, demäußerst kosteneffizienten Chemical Plating-Prozess für FSM mitSpannung entgegen."Sputterdeposition und Chemical Plating nehmen nun ungefährjeweils 50% Anteil am Marktbedarf ein. Chemical Plating verbuchtgegenüber der Sputterdeposition ein leichtes Plus, was auf das hoheKosten-Wirksamkeitsverhältnis der Sputterdeposition zurückzuführenist. iST hegt keinerlei Zweifel, dass die Unterversorgung mitChemical Plating nach der diesen Monat stattfindenden Markteinführungvon Chemical Plating nachlässt", so iST.Darüber hinaus wies iST darauf hin, dass eine Kombination derChemical Plating-Fertigungsstraße mit den bereits bestehendenSputterdepositions- und BGBM-Produktionslinien sowie eine Anbindungan DPS (Die Package Service) durch iTS und eineBackend-Test-Produktionslinie iST dazu befähigt, den Gesamtprozess iniSTs Betriebsanlage 2 abzuschließen. Diese iST-Dienstleistung bietetunseren Kunden direkten Zugang zu Produkten in Gussform ohneBeschädigungsrisiken ausgesetzt zu sein, die durch den Transport vonWafern entlang individueller Dienstleister entstehen können.Pressekontakt:Tony LiuDirector of Surface Process Engineering DivisionTel.: +886-3-5799909-Ext.5001E-Mail: web_SP@istgroup.com / marketing_tw@istgroup.comOriginal-Content von: Integrated Service Technology Inc. (iST), übermittelt durch news aktuell