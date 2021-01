iST erzielt einen Durchbruch bei 1,5 Mil Taiko Wafer mit hoher Waferstärke

Taipei (ots/PRNewswire) - Mit der boomenden Entwicklung von 5G, IoT und Elektrofahrzeugen werden die Anforderungen an einen geringen Stromverbrauch immer anspruchsvoller, was Leistungshalbleiter zu einer unwiderstehlichen und unverzichtbaren Komponente für diese Branchen macht. Um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, hat iST, Integrated Service Technology Inc. (TWSE: 3289) weitere Anstrengungen in seiner Wafer-Backend-Prozessfabrik (Hsinchu Science Park Building 2) unternommen und gibt heute (6. Januar 2021) bekannt, dass es einen Durchbruch bei 1,5 mil (38um) Taiko-Wafern mit hoher Waferstärke erzielt hat. Um sich stärker auf die Betreuung internationaler Kunden zu konzentrieren, hat iST mit sofortiger Wirkung die Prosperity Power Technology Inc. (abgekürzt Propowertek), mit sofortiger Wirkung gegründet.iST wies darauf hin, dass das Ausdünnen von Wafern die direkteste und effektivste Prozessverbesserung bei der Senkung des Stromverbrauchs und der Eingangsimpedanz von Leistungshalbleitern ist, was nicht nur die Gehäuseabmessungen reduziert, sondern auch die Lebensdauer der Wafer durch die Senkung des RDS (on) und der Wärmeakkumulation verlängert.Die MOSFET-Foundry stehen jedoch vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Dünnheit und Festigkeit der Wafer zu finden, um das Risiko einer stark ansteigenden Rate von Waferbrüchen zu minimieren.iST entwickelt nicht nur exklusiv die Ausdünnungstechnologie für Wafer mit einer Dicke von 2mil(50um), 1,5mil(38um) und sogar 0,4mil(10um), sondern stärkt mit seinem optimierten Prozess auch die Wafer, indem es die Stressakkumulation an der Schadensschicht reduziert.iST kann kundenspezifische Lösungen zur Verbesserung der Wafer für Power MOSFET/IGBT und andere Komponenten anbieten. Für Anfragen rufen Sie einfach Mr. Liu unter +886-3-579-9909 EXT 5001 an oder mailen Sie uns web_sp@istgroup.comInformationen zu Integrated Service TechnologyGegründet im Jahr 1994, begann iST sein Geschäft mit dem Debuggen und Modifizieren von IC-Schaltungen und erweiterte schrittweise seinen Tätigkeitsbereich, einschließlich Fehleranalyse, Zuverlässigkeitsüberprüfung, Materialanalyse, Verifizierungsplattformen für die Automobilelektronik und Signalintegritätstests. iST bietet der IC-Engineering-Industrie Verifizierungs- und Analysedienstleistungen in vollem Umfang an, seine Kunden decken das gesamte Spektrum der Elektronikindustrie vom IC-Design bis zu den Endprodukten ab.Als Antwort auf die Mission von iST, den Kunden integrierte Lösungen anzubieten, konzentriert sich iST nicht nur auf seine Kern-Labordienstleistungen, sondern steigt auch in die Massenproduktionsdienstleistungen des Wafer-Backend-Prozesses ein. http://www.istgroup.com (http://www.istgroup.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393497/TEM_maps.jpgOriginal-Content von: Integrated Service Technology Inc. (iST), übermittelt durch news aktuell