iRobot: Comeback-Chance oder Rohrkrepierer?

iRobot (WKN: A0F5CC) legte am Mittwoch seine Quartalszahlen zum Abschlussviertel vor. Die Kursreaktion eindeutig: Die Aktie sprang am Donnerstag im Nasdaq-Handel um +17,73%.

In den USA verzeichnete iRobot nach eigenen Angaben im vierten Quartal einen „starken Umsatzanstieg“. Auf Konzernebene erzielte man ein Umsatzwachstum von 11 Prozent auf 427 Millionen US – in den USA 15 Prozent – während sich der Gewinn pro Aktie auf 0,70 USD von 0,88 USD verringerte. Wie in Europa nehme in den USA der ...





