iRobot & Beyond Meat: 2 Aktien mit gigantischem Potenzial, das viele Investoren (noch) nicht sehen!

Was haben die Aktien von iRobot (WKN: A0F5CC) und von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) gemeinsam? Wenn du mich fragst, eine nicht ganz unwesentliche Sache: Die beiden Unternehmen besitzen in ihren Märkten eine Menge Potenzial. Allerdings scheinen das viele Investoren derzeit noch nicht zu sehen oder zu würdigen.

Wie das Potenzial von iRobot und Beyond Meat aussieht? Was bei der Bewertung jetzt wichtig ist? Und wie groß die Märkte werden können? All das soll uns im Folgenden ein wenig näher beschäftigen.

iRobot: Die Roboter-Revolution zu Hause!

Die Aktie von iRobot verspricht eigentlich nicht weniger als eine kleinere Revolution. Zugegeben, das könnte etwas drastisch klingen. Allerdings handelt es sich hierbei um eine potenzielle Revolution, was Heimarbeiten angeht. Egal ob Rasenmähen, das Staubsaugen oder andere Dinge: Es gibt vermutlich bei allen Haus- und Wohnungsbesitzern oder -mietern andere Sachen, die man lieber macht.

Die Heimroboter von iRobot können helfen, solche Alltagsaufgaben zu übernehmen und zu automatisieren. Wobei das Unternehmen unentwegt an weiteren Lösungen tüftelt, wie robotergestützt die Alltagsarbeit besser bewerkstelligt werden kann. Wenn die Technik weiter reift und die Akzeptanz größer wird, so könnte das ein größeres Marktpotenzial implizieren.

iRobot wird allerdings vergleichsweise günstig bewertet. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt gerade einmal bei 3,3 Mrd. US-Dollar, womit das Unternehmen vielleicht gerade so ein Midcap ist. Im vierten Quartal lagen die Umsätze hingegen bei 544,8 Mio. US-Dollar, was im Jahresvergleich einem Wachstum von 28 % entsprochen hat. Ich bin überzeugt: Sowohl die Marktkapitalisierung, als auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp unter 2 auf Basis des vierten Quartals dürfte eine Chance implizieren. Vor allem, wenn die Roboterrevolution im Heimatmarkt weitergeht.

Beyond Meat: Es geht um unser Konsumverhalten

Die Aktie von Beyond Meat wird hingegen in eine Hype-Ecke rund um den Veganermarkt gestellt. Zumindest des Öfteren. Auch wenn das womöglich eine erste Anlaufstelle sein kann: Es geht langfristig eigentlich um eine Menge mehr, was schon die Auswahl der Produkte angeht.

Beyond Meat möchte eben keine halbwegs verschlingbaren Produkte herstellen, die des Öfteren fade oder von der Konsistenz spürbar kein Fleisch sind. Nein, dieser Hersteller von Fleischersatzprodukten arbeitet an Verfahren, um die Konsistenz, den Geschmack und auch andere Eigenschaften des Fleisches zu simulieren. Das könnte die Produkte nicht nur besser machen, sondern auch einen vollkommen neuen Markt eröffnen: den der Flexitarier.

Das heißt, auch Fleischesser könnten zukünftig des Öfteren mal zu den Alternativprodukten greifen, wenn Geschmack und andere Eigenschaften der Produkte von Beyond Meat ihr Ziel erreichen. Ein gigantischer Markt könnte dadurch geboren werden, der durch bewussteres Konsumieren und einen Nachhaltigkeitsgedanken angekurbelt wird.

Beyond Meat kommt derzeit auf einen Börsenwert von ca. 8,5 Mrd. US-Dollar, was in Anbetracht eines Kurs-Umsatz-Verhältnisses von ca. 21,2 alles andere als wenig ist. Sollte sich das Unternehmen jedoch als Größe im Flexitarier-Markt behaupten, so könnte die Aktie heute trotzdem gemessen am Börsenwert sehr, sehr preiswert sein. Das ist jedenfalls eine mögliche Investitionsthese.

Glaubst du an Märkte & Unternehmen?

Foolishe Investoren sollten sich jetzt daher womöglich zwei Fragen stellen. Zum einen: Glaubst du an die Märkte der Heimroboterrevolution beziehungsweise den der Flexitarier? Sowie zum zweiten, ob die Unternehmen Beyond Meat und iRobot in diesen Märkten eine führende Rolle spielen können? Falls deine Antwort Ja ist, könnte sich ein näherer Blick durchaus anbieten.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat und iRobot. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat und iRobot.

