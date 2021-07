iRobot-Aktie: Könnten 10 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung realistisch sein?

Weitere Suchergebnisse zu "iRobot":

Die iRobot-Aktie (WKN: A0F5CC) kommt derzeit auf einen Börsenwert von ca. 2,5 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel handelt es sich dabei für US-amerikanische Börsenverhältnisse um einen Small Cap. Alleine das könnte eine Chance darstellen. Zumindest, wenn sich der Wachstumsmarkt weiterhin als lukrativ herausstellt.

Könnte sich die iRobot-Aktie möglicherweise vervierfachen und auf einen Börsenwert von 10 Mrd. US-Dollar kommen? Falls ja, wäre die Aktie definitiv eine interessante und lukrative Investition. Wobei eine Vervierfachung natürlich alles andere als ein Selbstläufer ist.

Riskieren wir daher einen Blick darauf, was dafürsprechen könnte, dass eine solche Performance möglich ist. Aber auch auf die Dinge, die dafür zwangsläufig vonnöten sind.

iRobot-Aktie: 10 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung …?

Es gibt jedenfalls ein paar Dinge, die dafürsprechen könnten, dass die iRobot-Aktie eine solche Börsenbewertung erreicht. Die fundamentale Bewertung ist jedenfalls alles andere als teuer. Mit Blick auf die zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsätze in Höhe von ca. 303 Mio. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis schließlich bei knapp über 2. Für eine Wachstumsaktie alles andere als zu teuer.

Dass die iRobot-Aktie eine klare Wachstumsaktie ist, das erkennen wir ebenfalls mit Blick auf das vergangene Quartal. Hier steigerte das Unternehmen die Erlöse im Jahresvergleich um starke 58 %. Grundsätzlich ist die fundamentale Bewertung daher wirklich vergleichsweise preiswert. Ich wage einfach mal die kühne Behauptung: Unter ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1 dürfte das Bewertungsmaß so schnell nicht fallen. Ansonsten wäre die Aktie vermutlich das größte Schnäppchen.

Mit einem weiteren soliden Wachstum im Markt der Heimroboter könnte die Aktie jedenfalls noch Potenzial besitzen. Die nächsten Quartalszahlen könnten dabei überaus relevant sein. Aber eben auch die kommenden Jahre. Wenn wir jedoch bedenken, dass vor einem Jahr im ersten Quartal lediglich ein Umsatz in Höhe von 191 Mio. US-Dollar ausgewiesen worden sind, so macht das die Wachstumsgeschichte vielleicht etwas greifbarer. Zumal iRobot mit einem Nettoergebnis in Höhe von 0,26 US-Dollar je Aktie sogar die Profitabilität erreicht. Auch positive Ergebnisse könnten den Börsenwert natürlich antreiben.

Kernfrage: Wie viel gibt der Markt her?

Die iRobot-Aktie könnte von der Revolution der Heimroboter profitieren. Das ist jedenfalls die Investitionsthese, die viele Investoren derzeit wählen. Und die im Endeffekt mit der Kernfrage verbunden ist: Wie groß kann hier der Markt werden?

Heimroboter sind beliebt, vielleicht ein bisschen gehypt. Allerdings sollten sie idealerweise ihr funktionelles Leistungsspektrum noch erweitern. Für die Staubsauger sind beispielsweise Treppen noch ein unüberwindbares Hindernis. Um den Mehrwert für Verbraucher noch zu steigern (und damit den Börsenwert), könnten neue, innovative Produkte vonnöten sein.

Im Endeffekt ist ein Anstieg der iRobot-Aktie bis hin zu einer Marktkapitalisierung in Höhe von 10 Mrd. US-Dollar gewiss kein Selbstläufer. Allerdings: Die fundamentale Bewertung besitzt durchaus Potenzial.

Der Artikel iRobot-Aktie: Könnten 10 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung realistisch sein? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von iRobot. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von iRobot.

Motley Fool Deutschland 2021