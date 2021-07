iRobot-Aktie: KUV 1,66, Umsatzwachstum 31 % – interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "iRobot":

Die iRobot-Aktie (WKN: A0F5CC) ist grundsätzlich eine interessante Wachstumsaktie. Es geht dem Unternehmen darum, die Heimroboter-Revolution anzuführen. Das umfasst unter anderem Staubsauger und Rasenmäher, könnte jedoch natürlich auch auf andere Geschäftsbereiche angewandt werden.

Allerdings ist die iRobot-Aktie für mich aufgrund einer anderen Ausgangslage überaus interessant: Nämlich der günstigen fundamentalen Bewertung und dem doch eigentlich beständigen und zweistelligen Umsatzwachstum. Lass uns daher heute erneut einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen riskieren und darauf, was Foolishe Investoren jetzt zum Bewertungsmaß wissen sollten.

iRobot-Aktie: Das Q2 und die fundamentale Bewertung

Die iRobot-Aktie hat jetzt, wie gesagt, erneut ein überaus solides zweites Quartal mit einem beständigen Wachstum präsentiert. So kletterten die Erlöse im letzten Vierteljahr um ca. 31 % auf einen Wert von 365,5 Mio. US-Dollar. Der US-Markt ist dabei mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 40 % der Treiber hinter der Erfolgsgeschichte gewesen, die Region EMEA hingegen kam auf 29 % im Jahresvergleich. Beides ist durchaus solide.

Allerdings hat es vereinzelt Wachstumsschmerzen beim Ergebnis gegeben. Netto rutschte die iRobot-Aktie mit einem Ergebnis in Höhe von -3,0 Mio. US-Dollar wieder in die roten Zahlen. Im Vorjahresquartal schrieb das Unternehmen hier mit 70,3 Mio. US-Dollar noch schwarze Zahlen. Das ist wiederum unglücklich. Aber auch nicht weltbewegend.

Wenn wir jedenfalls einen Blick auf die fundamentale Bewertung riskieren, so fällt auf: Die iRobot-Aktie könnte wirklich vergleichsweise preiswert sein. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei ca. 2,44 Mrd. US-Dollar. Gemessen an dem jetzt ausgewiesenen Quartalsumsatz läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis damit bei ca. 1,66. Für ein Umsatzwachstum in Höhe von 31 % ist das für mich ein günstiges Bewertungsmaß. Natürlich vorausgesetzt, dass die Erfolgsgeschichte hinter der Aktie weitergeht.

Geht die Erfolgsgeschichte weiter …?

Die eigentliche Frage scheint daher jetzt zu sein: Geht die Erfolgsgeschichte der iRobot-Aktie operativ weiter? Dazu kann sich jeder Investor natürlich seine eigene, finale Meinung bilden. Hier sind jedenfalls einige, vielversprechende Dinge, die ich derzeit sehe.

Auch dieses Quartal ist letztlich lediglich die Spitze des Eisbergs beim Wachstum gewesen. iRobot kam auch zuvor auf deutlich zweistellige Wachstumsraten. Ein Momentum, das zeigt, dass die Heimroboter zumindest weiterhin bei Verbrauchern beliebt sind.

Zudem sollten Foolishe Investoren bedenken, dass die iRobot-Aktie mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 2,44 Mrd. US-Dollar definitiv eher im Small-Cap-Segment zu verorten ist. Auch das könnte bewertungstechnisch Potenzial besitzen.

Natürlich existieren auch Risiken. Konkurrenz zum Beispiel. Oder aber auch die Möglichkeit, dass sich die Heimroboter zum jetzigen Stand noch nicht durchsetzen. Wer jedoch glaubt, dass es in diesem Segment eine Revolution in vielen Haushalten geben könnte, der sieht hier weiterhin einen günstig bewerteten, wachsenden Akteur in diesem Markt.

Vincent besitzt Aktien von iRobot. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von iRobot.

