iRhythm: Nach so langer Zeit …

An der Börse NASDAQ GS schloss die iRhythm-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 83,72 USD. Die iRhythm-Aktie wird dem Segment "Gesundheitsausrüstung" zugeordnet.Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der iRhythm wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der iRhythm liegt im Mittel wiederum bei 76 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 83,72 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -9,22 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der iRhythm insgesamt die Einschätzung "Hold".

Weiterlesen...