iQiyi vs. Spotify: Welche Aktie ist eher ein Kauf?

Im vergangenen Jahr sind zwei internationale Streaming-Giganten an die Börse gegangen. Spotify Technology (WKN:A2JEGN) und iQiyi (WKN:A2JGN8) gingen im Frühjahr 2018 nur wenige Tage nacheinander an die Börse. iQiyi lag Ende Februar 54 % über dem Preis vom IPO. Spotify liegt nur 15 % über dem Preis von 132 USD vom Börsengang.

Allerdings seht die Spotify-Aktie jetzt im Wesentlichen dort, wo sie am Ende ihres ersten Handelstages stand. iQiyi geht es deutlich besser – das war ohnehin ein missglückter Börsengang –, aber beide Aktien werden deutlich unter den Höchstständen des Vorjahres gehandelt. iQiyi bleibt in China der wichtigste Video-Streamer. Spotify konnte für seinen Streaming-Musikdienst ein breiteres globales Netz aufbauen, einschließlich einer starken Präsenz in den USA. Schauen wir uns die beiden Aktien doch einmal genauer an, um herauszufinden, wer von beiden die besseren Chancen hat, im kommenden Jahr den Markt zu schlagen.

Streaming zum Erfolg

Spotify und iQiyi profitieren von der wachsenden Popularität von Streaming-Diensten. Außerdem davon, dass mehr und mehr Menschen mobile Endgeräte nutzen.

Chinas iQiyi wächst viel schneller als Spotify. Der Umsatz von iQiyi stieg im vierten Quartal um 55 % und übertraf damit sowohl die eigene Prognose als auch die Prognosen der Wall Street. Damit liegt man fast doppelt so hoch wie der Zuwachs von 30 %, den Spotify im gleichen Zeitraum von drei Monaten erzielt hat.

Die beiden Unternehmen leisten gute Arbeit dabei, Gratis-Accounts auf ihren werbefinanzierten Plattformen in zahlende Kunden umzuwandeln. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Premium-Abonnements sind für iQiyi extrem wichtig. Bei Umsätzen in Mitglieder-Services konnte iQiyi 76 % zulegen, bei Umsätzen von Werbepartnern lediglich mäßige 9 %. Hingegen sinkt der durchschnittliche Umsatz von Spotify pro Benutzer, da immer mehr von ihnen auf rabattierte Studenten- oder Familienmitgliedschaften umsteigen. Die Expansion in neue Länder, in denen die Abo-Preise weniger hoch sein dürfen, drückt natürlich den durchschnittlichen Abo-Preis.

Beide Unternehmen haben bei den Bilanzen zu kämpfen. Spotify prahlte noch Anfang Februar damit, dass man im vierten Quartal zum ersten Mal ein positives operatives Ergebnis verbuchen konnte, aber die Prognose sieht vor, dass es im ersten Quartal und auch im Gesamtjahr 2019 zurück in den roten Bereich geht. iQiyi weist weiterhin hohe Verluste auf. Analysten sehen Spotify und iQiyi erst 2021 bzw. 2022 einen Jahresgewinn erzielen.

Spotify ist das größere der beiden Unternehmen. Der Umsatz lag im vierten Quartal bei 1,7 Milliarden USD und man erreichte 207 Millionen aktive Nutzer im Monat. iQiyi landete bei knapp über einer Milliarde USD beim Umsatz. iQiyi mag die höheren Nutzerzahlen haben, allerdings nutzen die meisten davon noch immer die werbefinanzierte Gratisversion.

Für beide Unternehmen werden verlangsamte Umsätze erwartet. Das Umsatzwachstum von Spotify für das laufende Quartal liegt bei etwa 27,5 % und verlangsamt sich für das Gesamtjahr 2019 auf 23,5 %. iQiyi strebt für das laufende Quartal einen Umsatzzuwachs von 40 % bis 46 % an – allerdings gibt das Unternehmen keinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Es macht keinen Sinn, die Unternehmen auf der Grundlage der Einnahmen zu bewerten, da es bei beiden an Rentabilität mangelt. Beide werden zu vergleichbaren Zahlen gehandelt: Spotify zum 4,3-Fachen und iQiyi zum 5,1-Fachen der nachlaufenden Renditen der letzten zwölf Monate. Hier muss iQiyi den Vorzug bekommen. In China mag es Risiken von regulatorischer Seite aus geben, aber Spotify tritt gegen starke Konkurrenz an. Beide Unternehmen können im kommenden Jahr den Markt schlagen, aber iQiyi ist bei seinen deutlich höheren Wachstumsaussichten wohl die bessere Wahl für Investoren.

Bist du bereit, wie ein Profi zu investieren? Profis schätzen nicht den richtigen Zeitpunkt ab, um zu kaufen oder zu verkaufen. Sie bauen Finanzmodelle, um den Wert eines Unternehmens zu errechnen und sie nutzen diese Modelle, um Schnäppchen zu jagen. Jetzt kannst du hinter den Vorhang blicken und sehen wie diese Modelle funktionieren. Im neuen Sonderbericht von The Motley Fool Deutschland bringt dir unser Geschäftsführer bei, wie man Finanzmodelle baut. Klick hier, um deine kostenlose Kopie zu sichern.



The Motley Fool empfiehlt Aktien von iQiyi. Rick Munarriz besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 25.2.2o19 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019