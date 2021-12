iQiyi Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Für die Aktie Iqiyi aus dem Segment "Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 27.12.2021, 13:30 Uhr, ein Kurs von 4.91 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Iqiyi auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Iqiyi von 4,91 USD ist mit -58,35 Prozent Entfernung vom GD200 (11,79 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 7,12 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -31,04 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Iqiyi-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Iqiyi als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Iqiyi vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 13,9 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 183,1 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 4,91 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Iqiyi haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".