iPinYou schließt Partnerschaft mit Weibo zur Bereitstellung einer integrierteren Werbelösung für soziale und programmatische Plattformen

Finanztrends Video zu



mehr >

Washington (ots/PRNewswire) - iPinYou(http://www.ipinyou.com.cn/?defaultLocale=en), Chinas führendeprogrammatische Plattorm, ist vor kurzem eine Partnerschaft mit Weiboeingegangen, um die Verbraucherdaten chinesischer Konsumenten sowieihren Medienbestand in iPinYous programmatische Plattform zuintegrieren. Diese Integration unterstützt internationale Markendabei, sich in Chinas komplexer Medienlandschaft zurechtzufinden undsie entschlüsseln zu können. Grace Huang, Gründerin und CEO voniPinYou, äußerte sich wie folgt: "iPinYou schreibt der Integrationmit Weibo DMP einen großen Wert zu. Die sozial ausgerichtetePlattform, die zahlreiche Informationen birgt, befähigt iPinYou dazu,seinen Kunden integriertere Werbelösungen für eine stärkereMarketing-Effizienz bieten."Die sozialen Netzwerke Chinas entwickeln sich rasant, jedoch imHintergrund einer Landschaft, die sich von westlichen Gesellschaftenunterscheidet. Baidu, Alibaba und Tencent (BAT) dominieren mitKerngeschäften von Websuche bis hin zu sozialen Netzwerken nahezujeden Bereich des chinesischen Internets. BATs Oligopol fürDigitalmedien ist einer einzigartigen Consumer-Journey in Chinaausgesetzt, die nach ausgefeilteren Medienkauf-Lösungen fürinternationale Marken verlangt.Soziale Netzwerke verfügen über besondere Vorteile, die Markendabei unterstützen, das Interesse neuer Zielgruppen zu wecken.Chinesische Internetnutzer sind in hohem Maße vernetzt und invirtuelle soziale Communities eingebunden. Angesichts dessenschlossen sich iPinYou und Weibo zusammen, um Marken bei einerVernetzung mit diesen Zielgruppen zur Seite zu stehen. IhreDatenmanagementplattform (DMP) unterstützt Werber dabei, Zielgruppennoch individualisierter anzuvisieren, indem auf ihre Gewohnheiteninnerhalb sozialer Netzwerke zurückgegriffen wird und Aspekte wieAccount-based-Engagement, Marken-Follower und Hashtags berücksichtigtwerden. Werbeanzeigen erscheinen in speziellen Formaten auf derPlattform wie ihre 9-Square-Ads und sind mit Deep Links integriert,um Kunden zur Anwendung des Unternehmens zurückzuführen.Das Retargeting neuer Zielgruppen ist von wesentlicher Bedeutungfür Werbetreibende, um Marketing-Effizienz zu verstärken und einenpositiven ROI zu erzielen. iPinYou unterstützte einen internationalene-Commerce-Kunden dabei, Einkäufer erneut anzuvisieren, um sie denAbschluss ihrer Transaktionen durch die Mobile-App des Unternehmensdurchführen zu lassen. Der Return-on-Ad Spend der Kampagne war imVergleich zu traditionellen Remarketing-Kampagnen um dasDreieinhalbfache höher. iPinYou kooperierte mit Werbetreibenden, umdie wertvollen Hinweise zu identifizieren, die Kundeninteresse bzw.-absichten durch API-Integration oder Drittanbieter-Trackingsignalisieren, wodurch Post-Backing-Funktionen für die Aktivitätenmobiler Anwendungen ermöglicht werden und Kunden eine Dateneinsichterhalten. Diese Art integrierter Daten- und Medienlösungen hilftMarken dabei, sich mit bestimmten Zielgruppen zu vernetzen, sie überzahlreiche Kanäle hinweg zu konvertieren und unterstütztWerbervermarkter bei der Umsetzung ihrer Marketingziele.Durch die wirksame Nutzung von iPinYous holistischerprogrammatischer Plattform und integrierter Ressourcen für sozialeNetzwerke können Vermarkter den Gegenwert ihrer für Werbezweckeausgegebenen Dollars maximieren und ihre Marketing-Effizienzallgemein erhöhen.Bitte kontaktieren Sie iPinYou für weitere Informationen unterinternational@ipinyou.comPressekontakt:Huanyuan LianTel.:+86-10-85865673-853Mobile:+86-18601328848E-Mail:huanyuan.lian@ipinyou.comOriginal-Content von: iPinYou, übermittelt durch news aktuell