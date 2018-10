iPinYou kündigt neue europäische Zentrale an

London (ots/PRNewswire) - iPinYou freut sich, die festlicheEröffnung seines neuen europäischen Hauptsitzes in Londonbekanntzugeben, dem Herzen der florierenden Ad-Tech-Szene Europas.Das Unternehmen heißt David Nottingham als Direktor des BereichsEuropean Business Development willkommen. David wird diekontinuierliche Weiterentwicklung der datengesteuerten Technologienvon iPinYou anleiten, die den Kunden mit digitaler Marktführerschaftund Inhalten Wettbewerbsvorteile verschaffen. Er wird sich desWeiteren auf die Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten für iPinYoukonzentrieren, indem er europäische Marken und chinesischeVerbraucher miteinander vertraut macht, und iPinYous Präsenz imschnell wachsenden Markt für programmatische Werbung in Europa weiterstärken.David verfügt über mehr als 10 Jahre Expertise im digitalenMarketing in Europa. Mit seinem fundierten Erfahrungsspektrum imBereich und solidem Hintergrund bei der Betreuung verschiedenermultinationaler Kunden besitzt David ein tiefes Verständnis für dieKomplexität des europäischen Geschäftsumfelds. David kommt von Gobyzu iPinYou, wo er als Head of Data and Programmatic tätig war. Er istAbsolvent der Warwick Business School und freut sich nun, iPinYousExpansion in Europa mit dem Ziel anzuleiten, internationalen Markenbei der Optimierung ihrer Marketingstrategie und der Maximierung desMarketing-ROI in China zu helfen."Das Wissen dazu, wie das digitale Ökosystem in China beschaffenist, und wie der Zugang funktioniert, ist aus europäischerPerspektive recht limitiert. Es ist ein Schlüsselmarkt, den alleAgenturen und Marken in Betracht ziehen sollten, und wir freuen unssehr, Information und Beratung dazu anbieten zu können, wie sichChinas 1,4 Milliarden Verbraucher am besten durch iPinYousEinkaufs-Plattformen ansprechen lassen. iPinYous Ansatz übermaschinelles Lernen, um Big Data für die programmatische Aktivierungzu erfassen, bietet europäischen Marken eine hervorragendeMöglichkeit, in den chinesischen Markt einzusteigen oder ihr Geschäftin China auszubauen. Ich bin einfach nur beeindruckt von iPinYousDrive und dem Ehrgeiz, eng mit mir und europäischen Markenzusammenzuarbeiten, um sich als führender Anbieter vonprogrammatischen Lösungen für Chinas "Mobile First" und stetig imWachsen begriffenen Markt zu positionieren", erklärt DavidNottingham."Wir freuen uns sehr, dass David sich unserem expandierendenUnternehmen angeschlossen hat, um unsere Aktivitäten imhochattraktiven europäischen Markt zu leiten", sagt Sara Ye,President von iPinYou International Markets. "David bringt enormeErfahrung in der programmatischen Werbung mit, und lieferthervorragende Ergebnisse für Kunden. Wir erweitern unser Geschäft,genau wie Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, auch inEuropa und freuen uns auf Davids Beitrag zum Ausbau unsererFähigkeiten".Im zunehmend wettbewerbsintensiven Markt stehen die europäischenMarken vor der Herausforderung, den chinesischen Verbraucher zuerreichen. iPinYou hat sich dieser Aufgabe gestellt und die erstechinesische Digital Media-Handelsplattform gestartet - Optimus Prime,ein weltweit führendes Produkt, das Markensicherheit und Transparenzim Adserving garantiert. Die programmatische Einkaufsplattform istdirekt auf die wachsende Nachfrage der Werbetreibenden nach digitalerWerbung ausgerichtet. Die Marketing-Intelligenz lässt sich aufmehrere Branchen anwenden, die täglich verarbeitete Datenmenge liegtauf Petabyte-Niveau, und das System generiert 400.000 smarteStrategien pro Sekunde. iPinYou verfügt zweifelsfrei über eine derführenden Daten- und KI-Plattformen in China, die den chinesischenMarkt für programmatische Werbung mit einem Marktanteil von 59,8Prozent dominiert. Das Unternehmen wächst in Europa dank seinerfachlichen Kompetenz und seinem starken Plattformsystem weiterhinschnell. Mit seiner umfassenden Präsenz, seiner Expertise in derRegion und seinem tiefgreifenden Verständnis des komplexenGeschäftsumfelds ermöglicht iPinYou Kunden aus der ganzen Welt, ihrenMarkteinstieg und Erfolg auf dem chinesischen Markt zu beschleunigen.Pressekontakt:Huanyuan LianT:+86-10-85865673-853M:+86-18601328848E: huanyuan.lian@ipinyou.comOriginal-Content von: iPinYou, übermittelt durch news aktuell