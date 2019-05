iPinYou führend bei Entwicklung von Big Data-Sicherheitssystemen

London, Paris und Berlin (ots/PRNewswire) - iPinYou, Anbieter vonKI-gestützten Marketinglösungen, hat die höchste nationaleAuszeichnung für Informationssicherheit in China erhalten. Mit derBewertung werden Branchenstandards für die Entwicklung undKollaboration in Zusammenhang mit Big Data-Systemen gesetzt. Dasnationale Gütesiegel ist ein wichtiger Schritt für iPinYous Arbeit aneinem umfassenden Datensicherheitssystem, was bei KI-gestütztenMarketinglösungen immer größere Bedeutung einnimmt. DieEU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), ein Meilenstein für denDatenschutz, trat im Mai 2018 in Kraft und soll den Datenschutz füralle EU-Bürger stärken. Sie verpflichtet alle Herausgeber,Technologieanbieter und Werbetreibenden, die Bestimmungenhinsichtlich Transparenz, Einwilligung des Nutzers undSicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Während die meisten von uns damitbeschäftigt waren, die Frist für die DS-GVO einzuhalten, hat Chinaseine eigenen Datenschutzgesetze kontinuierlich verschärft. ChinasCybersecurity-Gesetz regelt die Erhebung und Verwendung vonpersonenbezogenen Daten chinesischer Bürger durch Netzbetreiber understreckt sich auch auf internationale Marken, die Inhaber oderBetreiber eines chinesischen Unternehmens sind. Als KI-gestütztesUnternehmen, das viele internationale Konzerne bei derDigitalisierung unterstützt, hält sich iPinYou schon immer angeltende Gesetze, Verordnungen und Industriestandards. Um Kunden einbreites Spektrum von Speziallösungen für Big Data-Verwaltung,-Übertragung und -Services anzubieten, hat iPinYou drei Systemeentwickelt, die die Gesetzeskonformität in China und aufinternationalen Märkten gewährleisten. Das Unternehmen will bei derBeauftragung und Auswahl von Datenpartnern mit maximaler Transparenzvorgehen und so die Qualität der Datenerhebung undZielgruppenansprache sicherstellen. David Nottingham, Leiter desEuropageschäfts bei iPinYou, sagte: "Unsere Sorgfalt bei der Auswahlund Beauftragung geprüfter Datenpartner ist für unsere europäischenKunden von kritischer Bedeutung. Wir schaffen Synergien mitweltweiten Normen zur Datencompliance und stellen dadurch sicher,dass jede Kampagne im chinesischen programmatischen Ökosystemverfügbare Datensätze mit maximaler Effizienz und Transparenz nutzt."Zunächst erstellt iPinYou beim KI-gestützten Nutzerwert-Mining einSicherheitssystem für den "kompletten Lebenszyklus", das sich aufErhebung, Übertragung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe undZerstörung von Daten erstreckt. Das Unternehmen entfernt vertraulicheInformationen von den internen Nutzerdaten des Kunden durch einenunwiderruflichen Vorgang. Auf Basis einer vorausblickenden hybridenLösung hat iPinYou durch einen transparenten und automatisiertenImplementierungsprozess DMP für zahlreiche namhafte Unternehmenentwickelt. Bei der Zusammenarbeit mit externen Datendienstleisternverlangt iPinYou die Anwendung robuster Mechanismen zurDatencompliance. Mit solchen Mechanismen ist sichergestellt, dassgeteilte Daten nachverfolgbar, genehmigt und zertifiziert sind.Außerdem hat iPinYou ein strategisches Datensicherheitssystementwickelt, das auf einer sorgfältigen IT-Sicherheitsbeurteilungaller seiner operativen Geschäftssysteme beruht. Diese Beurteilungbestand aus mehreren Phasen, in denen acht Aspekte der intelligentenEntscheidungsplattform des Unternehmens unter die Lupe genommenwurden, beispielsweise Anwendungssicherheit, Datensicherheit undBackup-Wiederherstellung, Sicherheitsrichtlinien, Organisation desSicherheitsmanagement, Personal-Sicherheitsmanagement, Management desSystemaufbaus sowie Management von Systembetrieb und -wartung.iPinYou ist das erste Unternehmen der Branche, dass die Bewertung desChinesischen Ministeriums für Öffentliche Sicherheit erfolgreichbestanden und das höchste Sicherheitszertifikat für IT-Systemeerhalten hat. Damit kann iPinYou die staatliche Autorisierung undAnerkennung der Datensicherheits-Compliance für seine Produkte undDienstleistungen nachweisen.Und schließlich arbeitet iPinYou an einem vertrauenswürdigenWerte-Ökosystem für Datensicherheit. Das Unternehmen hat sein Handelnseit den Anfängen an den Grundwerten der Integrität ausgerichtet. DerBranchenführer spricht proaktiv Empfehlungen zur Daten-Compliance ausund lenkt seine Kunden in Richtung Sicherheitsmaximierung beiinternen und externen Datenlösungen. iPinYou prüft dieQualifikationen und Datenquellen von Partnern in diesemWerte-Ökosystem, um sicherzustellen, dass sie spezielle Normen zurInformationssicherheit wie ISO/IEC 27001/27002 einhalten.Unternehmen, die sich für KI entscheiden und in den Genuss der"Dividenden" des digitalen Zeitalters kommen, müssen bei derEinführung neuer Technologien verschiedene Hürden in Bezug aufSicherheit, Ethik, Gesetzgebung und soziale Governance überwinden.iPinYou ist der Überzeugung, dass die Förderung einer harmonischen,gesunden und zivilisierten Gesellschaft das eigentliche Ziel dertechnologischen Entwicklung ist.Aufgrund der Unterschiede zwischen der DS-GVO und ChinasCybersicherheits-Gesetzen erarbeitet iPinYou Richtlinien zurDatencompliance für internationale Unternehmen, die ihreGeschäftstätigkeit in China ausweiten möchten. Die DS-GVO regeltspeziell die Datennutzung in Ländern der EU. Aus diesem Grundempfiehlt iPinYou, dass ausländische Unternehmen bei der Erhebung undVerarbeitung von Daten für das operative Geschäft in China dieVorgaben der chinesischen Cybersicherheits-Gesetze einhalten. Darüberhinaus verlangt das Unternehmen von Kunden, dass Server bei derDatenerhebung in China gehostet werden und verhindert wird, dassKunden Daten an ausländische Server übertragen. iPinYou rät Kundendazu, ein Zustimmungs-Popup-Fenster auf Websites bzw. in Apps zuintegrieren, um die Zustimmung von Besuchern einzuholen, derenIP-Adressen aus EU-Ländern stammen. Des Weiteren sollteninternationale Werbetreibende bei der Auswahl ihrer Medienverbreitergenau darauf achten, dass diese chinesische Standards zurInformationssicherheit einhalten. Über diese drei etablierten Systemebietet iPinYou Datenlösungen für ausländische Unternehmen an, die dierechtlichen Anforderungen der chinesischen Cybersicherheits-Gesetzeeinhalten.Für weitere Informationen kontaktieren Sie iPinYou unterinternational@ipinyou.comPressekontakt:Kadence Leung+1-206-330-9850Kadence.leung@ipinyou.comOriginal-Content von: iPinYou, übermittelt durch news aktuell