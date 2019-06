iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

An der Börse notiert iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN per 24.06.2019 bei 50,221 USD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN beläuft sich mittlerweile auf 45,95 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 50,221 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,29 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 46,6 USD. Somit ist die Aktie mit +7,77 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN-Aktie hat einen Wert von 2,34. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (8,81). iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 8,81). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN.

