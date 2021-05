iMining unterzeichnet Absichtserklärung über Kauf von BitBit Financial

Quelle: IRW Press

News Release – BitBit LOI – May 2021 (02030830.DOCX;1)

Vancouver, British Columbia, Kanada – 26. Mai 2021 – iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSX-V: IMIN) (das “Unternehmen” oder “iMining”) gibt bekannt, dass es mit Datum vom 21. Mai 2021 eine Absichtserklärung mit BitBit Financial Inc., ("BitBit Financial") unterzeichnet hat, laut der iMining alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von BitBit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung