iMining gibt die Ernennung von Khurram Shroff als President und CEO bekannt

Quelle: IRW Press

Toronto, ON (Kanada) – 29. Juni 2021 – iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSXV: IMIN) („Unternehmen“ oder „iMining“) gab heute die Ernennung von Khurram Shroff zum President und CEO des Unternehmens bekannt.

Robert Eadie, der in diesen Positionen tätig war, wird in den Beirat wechseln und das Management und das iMining-Team weiterhin unterstützen. „Das sind großartige Neuigkeiten für unsere Aktionäre“, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung