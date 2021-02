iMetal erwirbt strategisches Paket an Konzessionsgebieten in Beardmore Geraldton Greenstone Belt

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 10. Februar 2021. iMetal Resources Inc. (TSX-V: IMR, OTCBB: ADTFF, Frankfurt: A7V2) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erwerb eines Portfolios an über Straßen zugänglichen Goldprojekten von Riverside Resources Inc. bekannt zu geben. Die Goldprojekte Oakes, Pichette und Longrose befinden sich im Beardmore Geraldton Greenstone Belt (der „BGGB“), nordöstlich von Thunder Bay in der kanadischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



