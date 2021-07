iMDsoft® macht IMS MAXIMS zum Channel Partner für das klinische Informationssystem MetaVision® in Großbritannien und Irland

Tel Aviv, Israel und Milton Keynes, England (ots/PRNewswire) - iMDsoft und IMS MAXIMS freuen sich, eine Channel-Partnerschaft bekannt zu geben, nach der IMS MAXIMS die MetaVision Suite exklusiv an Krankenhäuser in Großbritannien und Irland vermarkten und Schulungen, Implementierung und Unterstützung für MetaVision-Kunden in diesen Märkten anbieten wird.iMDsoft arbeitet über sein Channel-Partner-Programm, das auf die gesamte MetaVision Suite für Intensivmedizin, Anästhesie (perioperative) und Akutversorgungseinheiten ausgelegt ist, mit führenden Medizintechnik-Unternehmen weltweit zusammen. Das Programm ermöglicht es iMDsoft, sich auf die Produktentwicklung und die Verbesserung der MetaVision Suite zum Nutzen der Kliniker und Patienten zu konzentrieren. Die ausgewählten Vertriebspartner sind im Rahmen des Programms befugt, die Vertriebsaktivitäten in ihren jeweiligen Märkten zu leiten und Implementierungs- und Supportdienstleistungen anzubieten, wobei ihre physische Nähe zu den Kunden genutzt wird.Bei der Auswahl eines Vertriebspartners für Großbritannien und Irland war es für iMDsoft von größter Bedeutung, ein seriöses Unternehmen mit nachweisbarem Erfolg bei der Implementierung und Unterstützung verwandter Produkte zu finden, damit bestehende und zukünftige Kunden weiterhin einen ausgezeichneten Service und Aufmerksamkeit erhalten. IMS MAXIMS ist seit mehr als 30 Jahren sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Irland aktiv und legt großen Wert auf Innovation und Servicequalität - Attribute, die eng und strategisch auf die Werte von iMDsoft abgestimmt sind.Zusammen werden die beiden Unternehmen sowohl Großbritannien als auch Irland hervorragend abdecken und den Kunden ein hochmodernes klinisches Informationssystem mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Interoperabilität anbieten, entweder als Teil eines Best-of-Breed-Ansatzes oder als gebrauchsfertige Lösung."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit IMS MAXIMS, einem führenden digitalen Gesundheitsdienstleister in Großbritannien und Irland. Unsere Zielsetzungen und Werte sind eng aufeinander abgestimmt und wir sind zuversichtlich, dass IMS MAXIMS durch unser Channel-Partner-Programm die aktuellen und zukünftigen MetaVision-Anwender optimal betreuen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit IMS MAXIMS und gemeinsam unsere fortschrittlichen klinischen Informationssysteme bereitzustellen, die die Region begeistern und die Sicherheit in der Klinik, die Arbeitsabläufe und die Effizienz verbessern werden."Shahar Sery, Executive Vice President von iMDsoft"Wir freuen uns sehr, eine Vereinbarung mit iMDsoft als Vertriebspartner in Großbritannien und Irland getroffen zu haben. Eines ist uns während des Prozesses sehr deutlich geworden: unsere gemeinsamen Werte und der Fokus auf Kundenzufriedenheit und unser Einsatz dafür, sie bei einer hervorragenden Patientenversorgung zu unterstützen. Als marktführende Lösung für die Intensivpflege ergänzt MetaVision vollständig die IMS MAXIMS-Lösung und wir freuen uns darauf, weitere Möglichkeiten in unserer gemeinsamen Nutzerbasis zu erkunden. Wir gehen davon aus, dass diese Partnerschaft in den kommenden Jahren sehr erfolgreich sein wird und freuen uns auf eine gemeinsame glänzende Zukunft."Thomas Anderson, Geschäftsführer von IMS MAXIMSiMDsoft ist ein weltweit führendes Unternehmen für Patientendaten-Managementsysteme PDMS, das sich auf die Bereiche Intensivmedizin, Anästhesie und Akutversorgung spezialisiert hat. Hunderte von Krankenhäusern und Gesundheitsnetzwerken in 24 Ländern, darunter große staatliche Krankenhäuser, nutzen die MetaVision Suite, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, um die Qualität ihrer Pflege und die Finanzergebnisse zu verbessern. Das weltweite Channel-Partner-Programm bietet Vertriebspartnern einen vollständigen Ansatz, um die beste Software von iMDsoft zu liefern. iMDsoft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der N. Harris Computer Corporation.MetaVision hat während der Covid-19-Pandemie dank seiner flexiblen Funktionen zur Verwaltung von Covid-19-bezogenen Arbeitsabläufen eine zentrale Rolle in Krankenhäusern gespielt. Erfahren Sie mehr unter www.imd-soft.com.IMS MAXIMS ist ein preisgekrönter Spezialist für klinische Technologien, der sich für eine bessere Koordination der Patientenversorgung im Gesundheitswesen einsetzt. Das Expertenteam arbeitet mit Gesundheitsorganisationen zusammen, um maßgeschneiderte, nachhaltige Technologielösungen für den Informationsaustausch herauszuarbeiten und bereitzustellen, die eine sicherere und effizientere Versorgung für heutige und zukünftige Generationen gewährleisten.Die bereits seit 35 Jahren bestehende Zusammenarbeit des Unternehmens mit medizinischen Fachkräften hat zur Entwicklung einer bewährten, flexiblen, benutzerfreundlichen, sicheren und interoperablen elektronischen Patientendatensoftware geführt. Der Ansatz des Unternehmens für die digitale Transformation bietet zudem ein besseres klinisches Engagement und eine bessere Befähigung auf allen Krankenhausstationen und -abteilungen. Die Bereitstellungszeiten sind schnell, was bedeutet, dass Kliniker und Patienten in kurzer Zeit von Verbesserungen im Bereich der Effizienz und der Sicherheit profitieren. Und dank seines Ehrgeizes, die heutigen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu meistern, bietet IMS MAXIMS flexible Optionen, um Gesundheitsdienstleister bei der laufenden Implementierung und Wartung zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.imsmaxims.comKontakt und Rückfragen:Falls Sie weitere Informationen zum iMDsoft Channel Partner-Programm wünschen, wenden Sie sich bitte an Channel.Partner@imd-soft.comFalls Sie weitere Informationen zu IMS MAXIMS und MetaVision in Großbritannien und Irland wünschen, wenden Sie sich bitte an Metavision@imsmaxims.com