Münster (ots) - In ihrer regelmäßigen "Kleinen Anfrage" erkundigtesich die Fraktion "Die Linke" auch in diesem Jahr wieder bei derBundesregierung nach den aktuellen Entwicklungen in derZeitarbeitsbranche. "Um die Antworten nebst Zahlenwerk korrekt undfair beurteilen zu können, muss man die Besonderheiten der Brancheschon etwas genauer kennen", erklärt Werner Stolz,Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes DeutscherZeitarbeitsunternehmen (iGZ).Ausdrücklich weist schon die Bundesregierung in ihrer Antwortdarauf hin, dass bei der Bewertung der Ergebnisse die"produktivitäts- und entgeltrelevanten Merkmale" derZeitarbeitskräfte berücksichtigt werden müssen. Das seien zumBeispiel die geringere Qualifikation und Berufserfahrung und der hoheAnteil an Helfertätigkeiten. Fast jede vierte Zeitarbeitskraft seibeispielsweise in der Lagerwirtschaft tätig. "Diese Fakten blendetdie Linke in ihrer Bewertung jedoch ständig aus, weil sie ihrideologisches Zerrbild von der Branche in Frage stellt", kritisiertStolz.Um die Lohnunterschiede zwischen Zeitarbeitskräften undStammbeschäftigten zu untersuchen, mache ein einfacherQuerschnittsvergleich einfach keinen Sinn. "Das liegt auch an derStruktur unserer Tarifverträge", erläutert Stolz. Denn dieBranchenzuschläge regeln eine stufenweise Angleichung der Entgeltenach Dauer der Beschäftigung. Man könne also nicht den Neueinsteigermit dem vergleichen, der seit 20 Jahren im Betrieb beschäftigt sei."Dass der durchschnittliche Verdienst der Zeitarbeitskräfte danngeringer liegt, ist völlig logisch."Völlig außer Acht gelassen werde auch die Tatsache, dass einZeitarbeitsverhältnis bereits eine vollwertige,sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei, kritisiert deriGZ-Hauptgeschäftsführer. Und die Integrationserfolge der Zeitarbeitseien statistisch unbestritten: "Es gibt weder eine Branche, die mehrehemals Arbeitslose integriert, noch eine Branche, die mehrGeflüchtete in Arbeit bringt", erläutert Stolz. Gerade auch für dieseMenschen sei Zeitarbeit ein gute Wahl und nicht zweitklassig. Wassich zudem klar sagen lasse: "Wenn jemand länger als neun Monate alsZeitarbeitskraft beschäftigt war, hat er anschließend wesentlichbessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als bei einer kürzerenBeschäftigung." Etwa drei Viertel derer, die länger als neun Monatein Zeitarbeit waren, waren auch noch 90 Tage nach Ende desBeschäftigungsverhältnisses in Lohn und Brot. "Dabei macht es keinenUnterschied, ob die Beschäftigten länger als neun Monate oder längerals zwei Jahre in Zeitarbeit waren", erläutert Stolz.Statistisch steige mit der Dauer des Zeitarbeitsverhältnisseszudem die Wahrscheinlichkeit, eine Beschäftigung außerhalb derZeitarbeit zu finden. "Hier spielt der Klebeeffekt, also dieÜbernahme durch das Kundenunternehmen, vermutlich eine sehr großeRolle", so Stolz.