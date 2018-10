iGTB und R3 gehen Partnerschaft für Blockchain-basierte FinTech-Plattformlösungen der nächsten Generation ein

London (ots/PRNewswire) -Skalierbare Finanzdienstlösungen vor dem Hintergrund von OpenSource-Blockchain-Unternehmenssoftware zum integrierten Handels- undCash-Management für Transaktionsbanken sowie zur digitalen Befähigungvon ZentralbankenIntellect Global Transaction Banking (iGTB), der GeschäftsbereichTransaction Banking von Intellect Design Arena Ltd., einem führendenFinTech-Unternehmen mit einem durchschnittlichen Marktwachstum (CAGR)von 21% über drei Jahre hinweg, schloss sich derGemeinschaftsinitiative der Unternehmenssoftware-Firma R3 an, uminnovative Anwendungen und Lösungen auf deren Blockchain-PlattformCorda zu entwickeln.iGTB interessiert sich für die Entwicklung skalierbarer,wirtschaftlich rentabler Lösungen auf Corda in Bezug auf dreiHauptbereiche: Handelsfinanzierung/Finanzierung von Lieferketten,Zahlungsverkehrs- und Cash Management (PCM) sowie dasZentralbankwesen.Manish Maakan, CEO von iGTB, erklärte: "iGTB konzentriert sichvordergründig darauf, zweckgebundene globale Produktinnovationen zuentwickeln. Die Partnerschaft mit R3 ist eine Vertiefung diesesAnsatzes durch die Einleitung der Rückverfolgbarkeit derHandels-/Lieferkette, indem untersucht wird, inwiefern Cordagemeinsam mit den Banklösungen von iGTB Engpässe in derHandels-/Lieferkette im Bereich Corporate Sales Enablement beseitigenkann. Hierfür wird Unternehmen geholfen, ihren Umsatz sowieMarktanteil in wettberwerbsintensiven inländischen und ausländischenMärkten zu vergrößern."David E. Rutter, CEO von R3, erläuterte: "Corda, derenAnwendbarkeit in zahlreichen Branchen demonstriert wird, stellt dieideale Plattform für die Entwicklung von Next Gen-Anwendungen für denFinanzdienstleistungsbereich dar."Hr. Rutter fügte hinzu: "Als einer der wenigen Anbieter vonBanking-Software, die die gesamte Produktpalette des BereichsTransaction Banking umfasst, eignet iGTB sich hervorragend für dieEntwicklung von Lösungen in Bezug auf Cash-Management,Zahlungsverkehr sowie die Finanzierung von Handels- bzw. Lieferkettenauf Corda. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Intellect, umZentralbanken mit innovativen Lösungen bei ihrem Streben nachDigitalisierung zur Seite stehen zu können."Informationen zu Intellect Design Arena Ltd:Intellect Design Arena Ltd. setzt wahre digitale Technologieprofessionell ein und gilt als weltweit führendes Unternehmen, daseine Gesamtpalette an Banking- und Versicherungstechnologieproduktenbietet, von Global Transaction Banking (iGCB), Central Banking,Global Transaction Banking (iGTB), Risk, Treasury and Markets (iRTM)bis hin zu Insurance (Intellect SEEC). FortschrittlicheFinanzinstitute vertrauen für digitale Transformations-Projekte aufIntellects über 25jährige, tiefgehende Bereichskompetenz.Intellect bereitete den Weg für Design Thinking, um dem Bank- undVersicherungswesen topaktuelle Produkte und Lösungen bieten zukönnen, wobei Design dem Unternehmen als Hauptunterscheidungsmerkmalbei der Realisierung digitalen Wandels dient. FinTech 8012, dasweltweit erste Design-Zentrum für Finanztechnologie, spiegeltIntellects Engagement für fortwährende und wirkungsvolle Innovationwider, um sich dem wachsenden Bedürfnis nach digitalem Wandelzuwenden zu können. Intellect erzielt Jahresumsätze von über 169Millionen USD und bedient mit einer vielfältigen Belegschaft aus mehrals 4000 Lösungsarchitekten, Domain-Spezialisten undTechnologieexperten in den weltweit größten Finanzmetropolen rund umden Globus mit Niederlassungen in über 40 Ländern mehr als 200Kunden. Für weitere Informationen zum Unternehmen und seinenLösungen besuchen Sie bitte intellectdesign.com(https://intellectdesign.com/). Sollten Sie mehr über Lösungen fürglobales Transaction Banking erfahren wollen, so besuchen Sie bittehttps://www.igtb.com/ .Informationen zu R3:R3 ist eine Firma für Blockchain-Unternehmenssoftware, derenumfangreiches Ökosystem mehr als 200 Mitglieder und Partner überzahlreiche Industrien hinweg aus dem Privatsektor sowie öffentlichenSektor umfasst, um auf Corda, seinerOpen-Source-Blockchain-Plattform, sowie Corda Enterprise, einerkommerziellen Version von Corda für den Unternehmensgebrauch,entwickeln zu können.R3s globales Team aus über 180 Fachkräften in 13 Ländern wird vonmehr als 2000 Technologie-, Finanz- und Rechtsexperten unterstützt,die dem globalen Mitgliederbestand des Unternehmens entstammen.Die Corda-Plattform wird bereits im Finanzdienstleistungsbereich,im Gesundheitswesen sowie im Transport- und Versicherungswesen etc.genutzt. Sie zeichnet Finanzvereinbarungen in perfekterÜbereinstimmung mit ihren Branchenkollegen auf, verwaltet und setztsie um und schafft so eine Welt des reibungslosen Handels.http://www.r3.comPressekontakt:+91-8939619676E-Mail: nachu.nagappan@intellectdesign.com Für Informationen zumMedienbereichAmerika und Europa: Zoe FowkeIntellect Design Arena LtdMob.: +44 0207 5169461E-Mail: zoe.fowke@intellectdesign.comOriginal-Content von: Intellect Design Arena Ltd., übermittelt durch news aktuell