iGTB und PPI schließen Bündnis, um moderne Komplettlösung für Transaction Banking für die größten europäischen Zahlungsmärkte zu liefern

London (ots/PRNewswire) -iGTBs digitale Plattform für Transaction Banking und PPIsProduktsuite für die Zahlungsabwicklung und EBICS-Expertise werdenzusammengeführt, um in Europa einen führenden Standard zu etablierenIntellect Global Transaction Banking (iGTB), der GeschäftsbereichTransaction Banking von Intellect Design Arena Ltd., einem führendenB2B-FinTech-Unternehmen mit einem durchschnittlichen Marktwachstum(CAGR) von 21 % über einen Zeitraum von drei Jahren, und PPI AG,Europas führendes Softwarehaus, haben bekanntgegeben, dass siegemeinsam moderne integrierte Komplettlösungen für das TransactionBanking entwickeln wollen, die speziell auf die regionalenAnforderungen deutscher und französischer Banken zugeschnitten sind.Schätzungen zufolge werden die durchschnittlichen IT-Ausgaben inEuropa um 6 % bis 9 % steigen. Die Erwartungen an dasBenutzererlebnis wachsen, und das operative Geschäft muss immereffizienter werden. Europäische Firmen in allen vertikalen Branchenwerden von ihren Finanzdienstleistern in zunehmendem Maße innovativelokalisierte Zahlungstechnologien verlangen. Durch diesePartnerschaft entsteht ein lokales Kompetenzzentrum für Verkauf,Implementierung und Instandhaltung.Die Expertise von iGTB im Bereich digitaler Wandel mit seineranspruchsvollen Contextual Banking Experience (CBX) fürFront-End-Produkte und dem vollen Produktspektrum für TransactionBanking (einschließlich PCM, Liquidität, Inkasso, Handel undLieferkette) und die EBICS-fähige TRAVIC-Produktsuite fürZahlungsabwicklung von PPI vereinen sich zu einer innovativen,integrierten, marktreifen Zahlungsplattform, die sich auf alleProdukte für das Transaction Banking erweitern lässt. iGTB wird mitseiner weltweiten Erfahrung und führenden Front-End-Produktsuite fürTransaction Banking PPIs starke Präsenz in Europa (insbesondere inDeutschland, Frankreich und der Schweiz) und PPIs führende Expertisebei EBICS-/Zahlungsprodukten in Europa ergänzen. Banken erhaltenüberragende Lösungen & Dienstleistungen für ihre KMU- undUnternehmenskunden.Manish Maakan, CEO von iGTB, sagte über die Partnerschaft: "In derSEPA-Zone kann man einen deutlichen Stimmungswandel beobachten.Früher galt die Modernisierung und Hochstufung der Infrastruktur fürdie Zahlungsabwicklung als von den Aufsichtsbehörden auferlegtesCompliance-Projekt. Heute wird es allgemein als das Grundgerüst fürein Paket an neuen kundenseitigen Verbesserungen angesehen. Dabeigeht es nicht nur um die Abkehr von der Konzentration auf STP-Raten,sondern auch um die Entwicklung ausgeklügelter, gut konzipierterLösungen mit durchweg überzeugendem Benutzererlebnis. DieZusammenarbeit mit PPI ist für uns ein großer Schritt nach vorne undunterstreicht den Einsatz für unseren europäischen Markt und jüngsteExpansion. Wir können jetzt Banken im deutsch- undfranzösischsprachigen Raum dabei unterstützen, ihre Endkundeneffektiver zu betreuen. Gleichzeitig werden Kosten eingespart,besonders bei Implementierung und Support in der nativen lokalenSprache. Darüber hinaus ist mit dieser Partnerschaft sichergestellt,dass iGTBs Lösungen mit den in wichtigen europäischen Ländernvorherrschenden EBICS-Zahlungsformaten kompatibel sind."Dr. Ing. Thorsten Volkel, Vorstandsmitglied der PPI AG, sagte: "ImBereich Zahlungsverkehr verfolgt PPI das Ziel, ein komplettesLeistungsspektrum für die Zahlungsabwicklung für das europäischeBankenwesen anzubieten. PPI hat die Kompetenz, die gesamteProzesskette abzudecken - von Zugangsweg über Payment Engine bis hinzu zwischenbanklichen Kommunikationssystemen. Dabei können wir aberden Stimmungswandel des Markts in Bezug auf die Notwendigkeit derDigitalisierung der kompletten Lösung nicht außer Acht lassen.Letztendlich geht es um das Front-End-Benutzererlebnis sowohl beiAnwendern in der Bank als auch bei Anwendern ihrer Kundschaft. Durchdie Partnerschaft mit iGTB reagieren wir auf diesen Trend. Auf Basisvon iGTBs digitaler Produktsuite für Digital Transaction Banking undPPIs TRAVIC-Produkten für die Zahlungsabwicklung können wir einegemeinsame Lösung anbieten. PPI ist damit in der Lage, lokaleeuropäische Banken mit überzeugenden, innovativen digitalenZahlungslösungen auszustatten. Es entsteht eine Zahlungs-Suite von Abis Z mit einem digitalisierten Front-End und zukunftsweisendenProzessor für Zahlungsprodukte. Mit unserem Angebot zielen wir ganzklar auf diese europäischen Märkte ab. Beide Unternehmen teilen diegleiche Philosophie: Kunden mit der bestmöglichen Lösung zuversorgen."Informationen zu Intellect Design Arena Ltd:Intellect Design Arena Ltd setzt wahre digitale Technologieprofessionell ein und gilt als weltweit führendes Unternehmen, daseine Gesamtpalette an Banking- und Versicherungstechnologieproduktenanbietet, von Global Consumer Banking (iGCB), Central Banking, GlobalTransaction Banking (iGTB), Risk, Treasury and Markets (iRTM) bis hinzu Insurance (Intellect SEEC). Vorwärts denkende Finanzinstitutevertrauen bei digitalen Transformations-Projekten auf Intellects über25jährige, fundierte Fachkompetenz.Intellect hat den Weg bereitet für Design Thinking, um dem Banken-und Versicherungswesen innovative Produkte und Lösungen anbieten zukönnen, wobei Design dem Unternehmen als Hauptunterscheidungsmerkmalbei der Unterstützung des digitalen Wandels dient. FinTech 8012, dasweltweit erste Design-Zentrum für Finanztechnologie, spiegeltIntellects Engagement für fortwährende und wirkungsorientierteInnovation wider, um dem wachsenden Bedürfnis nach digitalem WandelRechnung zu tragen. Intellect erzielt Jahresumsätze von über 169Millionen USD und betreut mit einer breit gefächerten Belegschaft ausmehr als 4000 Lösungsarchitekten, Domain-Spezialisten undTechnologieexperten in den weltweit größten Finanzmetropolen rund umden Globus mehr als 200 Kunden über Niederlassungen in über 40Ländern. Weitere Informationen über das Unternehmen und seinLösungsangebot finden Sie unter intellectdesign.com. FürInformationen zu Lösungen für Global Transaction Banking besuchen Siehttps://www.igtb.com/Informationen zu PPI AGPPI AG ist seit über 30 Jahren als Beratungs- und Softwarehauserfolgreich für Banken und Finanzdienstleister tätig. ImProjektgeschäft schätzen unsere Kunden unsere unkomplizierte undflexible Arbeitsweise. Wir verknüpfen Fach- und Technologiekompetenzund führen Projekte zum Erfolg. Im Bereich Zahlungsverkehr sind wireuropaweit tätig und nehmen mit unseren Standardprodukten einemarktführende Stellung ein. Als stabil wachsende Aktiengesellschaftin Familienbesitz konzentrieren sich die über 600 Mitarbeiter von PPIAG - davon mehr als 250 in unserer Abteilung für Zahlungsverkehr -ganz auf den Erfolg unserer Kunden.Pressekontakt:Nachu NagappanIntellect Design Arena LtdHandy: +91-89396-19676E-Mail: nachu.nagappan@intellectdesign.comPressekontakt amerikanischer Kontinent und Europa: Zoe FowkeIntellect Design Arena LtdHandy: +44-0207-5169461E-Mail: zoe.fowke@intellectdesign.comOriginal-Content von: Intellect Design Arena Ltd., übermittelt durch news aktuell