iFeelSmart liefert Bouygues Telecom seine neue Benutzerschnittstelle Operator Tier für Android TV Set Top Box

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Während Google I/Oerneut demonstriert, dass Android TV für PayTV Betreiber auf demMarkt weiterhin hoch im Kurs steht, kündigte iFeelSmart, das führendeUnternehmen im Bereich der Android TV Operator Custom Launcher undMehrfach-Bildschirmanwendungen heute an, dass sein Centaurus AndroidTV Custom Launcher die BBox für Android TV Operator Tier Set-Top-BoxTV von Bouygues Telecom in Frankreich hochfahren wird.iFeelSmart arbeitete eng mit Bouygues Telecom zusammen und wird seineBenutzerschnittstelle bald aktualisieren, um Millionen von Kunden vonBouygues Telecom, die mit einem Android STB System ausgerüstet sind,mit einer optimierten, einfacheren Benutzeroberfläche zu erfreuen."Bouygues Telecom führte im Jahr 2015 seine erste Android TV SetTop Box ein; wir wollten bei der Innovation von TV-Diensten weiterhinMarktführer sein und unseren Kunden ein verbessertesBenutzererlebnis, basierend auf einer vereinfachten Funktionsweiseund einem höchst unkomplizierten Zugang zu einer Vielzahl vonlinearen und abrufbaren Programmen anbieten. Die Zusammenarbeit mitiFeelSmart war wesentlich im Hinblick auf die Ziele hoheZuverlässigkeit und erhöhte Benutzerfreundlichkeit für unsere Kunden.Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Aktualisierung, die eineneue Version von Android TV OS und ein einheitliches Startprogramm,welches das Beste aus dem Angebot an TV- und Videodiensten vonBouygues Telecom und der Inhalte und Anwendungen unseres Partnerssowie der Dienste von Google, z. B Google Play Store, YouTube, GoogleCast und Google Assistant umfasst," erklärt Laure Joslet, Direktorinder Abteilung Verbrauchermarketing bei Bouygues Telecom.Die Lösungen von iFeelSmart wurden entwickelt, um die Betreiber(OTT, IPTV, Sat, Cable...) zu befähigen, den Kampf um dieSchnittstelle HDMI1 durch die Bereitstellung von TV-Anwendungen, dievon den Teams der Betreiber vollständig kontrolliert und dynamischverwaltet werden können, zu gewinnen. Durch die Verwendung des CloudUX Management Dienstes - EMI - kann der Betreiber dieBenutzerschnittstelle in Echtzeit anpassen, die Wiederherstellung vonInhalten verwalten und Deep-Links nahtlos in die Inhalte von Dritten,insbesondere in Inhalte, die von beliebten OTT-Anwendungen kommen,integrieren."Diese Aufwertung des Benutzererlebnisses stellt einenwesentlichen Meilenstein für iFeelSmart und für unseren KundenBouygues Telecom dar. Die Benutzerschnittstelle bietet ein Niveau anLeistungen und Zuverlässigkeit, die es Bouygues Telecom erlaubenwird, seine hohe Leistungsfähigkeit im Breitband- undTriple-Play-Geschäft aufrechtzuerhalten. Das ist eine weitereDemonstration unserer umfangreichen Erfahrung mit Android TVbasierten Lösungen und Diensten von Google", sagt Xavier Bringue, derGeschäftsführer von iFeelSmart.Der Android TV Operator Tier Launcher von iFeelSmart wird bei denkommenden Industrie-Messen vorgestellt werden:- PayTV Show in Denver (13. bis 15. Mai)- Broadcast Asia in Singapur (18. bis 20. Juni), iFeelSmart boothSuntec Level 4, 4F1-03iFeelSmart:iFeelSmart (www.ifeelsmart.com) ist der führende Anbieter fürTV-Anwendungen für Betreiber, Diensteanbieter und Content-Anbieter.Mit Kunden in den USA, Europa und der APAC-Region, sowie mehr als 2,5Millionen Android TV STB, welche die iFeelSmart Benutzerschnittstellemit Startprogramm nutzen, stellt iFeelSmart eine flexible,vielfältige, intuitive und leistungsfähige Benutzerschnittstelle fürAndroid TV STB und eine große Bandbreite an BYOD Multiscreen OTTAnwendungen für AppleTV, FireTV, Smartphone, Tablet, SmartTV sowiefür das Internet und - über einen cloudbasierten UX Managementdienst- die Echtzeit-Anpassung und Wiederherstellung der gesamtenBildschirmfläche bereit.Website: www.ifeelsmart.comTwitter: www.twitter.com/ifeelsmartFacebook: www.facebook.com/ifeelsmartTVLinkedIn:https://www.linkedin.com/company/ifeelsmartBouygues Telecom:Als Betreiber für umfangreiche, komplette Kommunikationsdienstehebt sich Bouygues Telecom dadurch ab, dass es 20 Millionen KundenZugang zu den besten Technologien auf dem Markt bietet. Sein äußersthochwertiges 4G-Mobilfunknetz und seine ebenso hochwertigenCloud-Dienste liefern Kunden einfache Lösungen, die sie dazubefähigen, die digitalen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, wo immersie sich gerade befinden. Bouygues Telecom ist stolz auf dieInnovationen, die es seinen Kunden innerhalb der letzten 20 Jahreanbieten konnte. Es setzt sich zum Ziel, die Strategie - so vielenMenschen wie möglich die Nutzung neuer Technologien zu ermöglichen -fortzusetzen. #welovetechnologywww.bouyguestelecom.frPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/883160/Centaurus_Android_TV.jpgPressekontakt:media@ifeelsmart.comEmmanuelle Boudgourd:eboudgou@bouyguestelecom.frOriginal-Content von: iFeelSmart, übermittelt durch news aktuell