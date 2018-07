iClick Interactive Asia: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "International Seaways, Inc.":

Am 23.07.2018 ging die Aktie iClick Interactive Asia an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 6,79 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".Unser Analystenteam hat iClick Interactive Asia auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die iClick Interactive Asia-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu iClick Interactive Asia vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (10 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 47,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 6,79 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält iClick Interactive Asia eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

