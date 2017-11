iCAP startet in die Zukunft des Cloud-basierten Speichermanagements

Die Innodisk Cloud Administration Platform (iCAP(TM)) bietetintuitives, umfangreiches Speicher- und Systemmanagement fürindustrielle IoT-AnwendungenTaipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Innodisk, ein führender Anbieterfür industrielle Speicherlösungen, Datenspeicher und eingebettetePeripherie, hat seine neue Cloudmanagement-Plattform namens iCAP aufdem Markt eingeführt.Die Allgegenwart des IoT hat zu einem außerordentlichen Anstiegvernetzter Geräte geführt, und Experten prognostizieren, dass sichdiese Zahl bis 2020 auf astronomische 50 Milliarden beziffern lässt.Zu diesem Zeitpunkt werden Solid-State-Drives (SSD) auch dieFestplatten als üblichste Speichermedien überholt haben, denn dieSSD-Technologie weist zunehmend günstigere Preise und höhereKapazitäten auf. Allerdings wird dieser Trend auch zu einerVerringerung der generellen SSD-Belastbarkeit führen. Diese Aspektebedeuten in Verbindung mit der Automatisierung, dass sich dasArbeitspensum jedes Mitarbeiters drastisch erhöhen wird - sowohl inBezug auf Wartung und Pflege als auch aufgrund der schieren Anzahlvon Geräten.An dieser Stelle setzt iCAP an: iCAP kann zügig sowohl über dasInternet als auch das Intranet eingesetzt werden und wird die Datenaus allen vernetzten Geräten sammeln. Auf diese Daten kann man dannüber eine Browser-gestützte, intuitive Konsole zugreifen, die demAnwender eine einfache Überwachung des Gerätestatus ermöglicht.Ausgeklügelte Analytik liefert präzise Vorhersagen zurSpeicherlebensdauer, durch die wiederum der Bediener rechtzeitigeWartungsarbeiten durchführen kann und so unerwartete Fehler und diedamit einhergehenden kostspieligen Ausfallzeiten vermeidet.iCAP ist der neueste Eckpfeiler von Innodisks Vision der Hardware-und Software-Integration und das Ergebnis unseres kontinuierlichenEngagements zur Entwicklung intelligenter Komponentenlösungen. DiePlattform ermöglicht die mühelose Verbindung zu einer enormen Zahlvon Geräten - unabhängig vom Standort, d. h. sowohl vor Ort als auchüber die Cloud. iCAP ist darauf ausgelegt, die gegenwärtigen undzukünftigen Herausforderungen des IoT und der Industrie 4.0 zumeistern, und eignet sich für Anwendungen in den BereichenAutomatisierung, Einzelhandel, Transport/Beförderung und Überwachung.Über InnodiskInnodisk, das zu Forbes' Asia's 200 Best Under A BillionUnternehmen zählt, ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter vonFlash-Speicher, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripherieproduktenfür Industrie- und Unternehmensanwendungen. Mit zufriedenen Kunden inden Bereichen eingebettete Lösungen, Luftfahrt und Verteidigung,Cloudspeicher und anderen Märkten zeichnen wir uns durch unsereVerpflichtung aus, anpassbare, zuverlässige Lösungen und einenbeispiellosen Service zu bieten.Innodisk, das 2005 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Taipeh,Taiwan, hat, unterstützt Kunden auf der ganzen Welt durch technischeSupport- und Vertriebsteams in Festlandchina, Europa, Japan und denVereinigten Staaten. Weitere Informationen über Innodisk finden Sieunter http://www.innodisk.com.Pressekontakt:InnodiskBenjamin Jokela886-02-7703-3000 Durchw.1516Benjamin_jokela@innodisk.comOriginal-Content von: Innodisk Corporation, übermittelt durch news aktuell