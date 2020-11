iBio: Die Leidenszeit der Bullen hält an

Wenig verändert zeigt sich die Situation bei der iBio-Aktie auch in dieser Woche. Der Wert ging im Anschluss an das Hoch vom 21. Juli bei 6,75 Euro in eine lang anhaltende Abwärtsbewegung über. Diese erreichte am 21. August bei 1,37 Euro ein erstes Tief. Anschließend konnten die Bullen zwar wieder bis an den 50-Tagedurchschnitt vordringen. Nachhaltig überwunden wurde dieser Widerstand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung