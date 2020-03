iBio: Corona-Kampf eröffnet gigantische Kursfantasie!

Setzt sich die Erholung an den Börsen rund um den Globus heute fort oder gehen die Aktienmärkte wieder in die Knie? Besonders große Gewinnchancen scheint derzeit iBio zu eröffnen. Nach der Kursexplosion Ende Februar hat sich der Kurs seitdem fast halbiert. Ist das jetzt die vielleicht letzte Chance, um hier nochmal günstig reinzukommen?

Am 28. Februar ist iBio auf 3 Euro regelrecht nach oben geschossen. Damals hatte sich der Kurs in kürzester Zeit versechsfacht! Seitdem bröckeln die Notierungen zwar wieder, doch das Unternehmen arbeitet nach wie vor mit Hochdruck an der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sollte hier tatsächlich der Durchbruch gelingen, dürfte der Kurs komplett durch die Decke gehen.

iBio ist ein führender Anbieter im Bereich pflanzlicher Pharmazeutika. Das Unternehmen entwickelt Anwendungen für pharmazeutische Produkte mithilfe einer eigenen Technologieplattform. Diese Technologie dient zur Herstellung von Biologika, therapeutischer Proteine und vor allem Impfstoffe.