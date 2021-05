iBio Aktie: Das sind wichtige Levels für die Aktie!

iBio Inc. (NYSE:IBIO) Aktien kletterten am Mittwochmorgen nach oben, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es seinen Rechtsstreit mit Fraunhofer USA erfolgreich beigelegt hat. Die Einigung bestätigt iBios Eigentum an bestimmten geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit der Produktion von Biopharmazeutika auf Pflanzenbasis.

iBio ist ein Biotech- und Biologika-Auftragsfertigungsunternehmen.

